Програми
Програми
Будять всіх!
Щобудня 8:00 – 11:00
Файний нон-стоп
Щобудня з 11:00 до 14:00
Разом – краще!
Щобудня 14:00 – 16:00
Сб – Нд 13:00 – 16:00
Все включено!
Щобудня 17:00 – 19:00
Футбольна програма “Гра в пас”
Щочетверга о 19:00
Хіт-парад
П’ятниця 19.00 – 20.00
Будять всіх!
Щобудня 8:00 – 11:00
Файний нон-стоп
Щобудня з 11:00 до 14:00
Разом – краще!
Щобудня 14:00 – 16:00
Сб – Нд 13:00 – 16:00
Все включено!
Щобудня 17:00 – 19:00
Футбольна програма “Гра в пас”
Щочетверга о 19:00
Хіт-парад
П’ятниця 19.00 – 20.00
Файна коляда
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30-те літо України
День радіо
«У ніч на святого Миколая»
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І швидко відповідаємо
м. Львів, пл. Соборна 12/5
galychynatrk@gmail.com
Телефон: 0 800 336 946
ЗАВІТАЙТЕ ДО НАС
м.Львів, площа Соборна 12/5