ефір
Львів — 89,7 FM Борислав — 102,9 FM Броди — 107,5 FM Новий Розділ — 107,6 FM Радехів — 103,6 FM Славське — 102,6 FM Старий Самбір — 102,7 FM Стрий — 107,9 FM Турка — 105,9 FM Червоноград — 103,0 FM Луцьк — 89,8 FM Шацьк — 106,7 FM Рівне — 89,5 FM Тернопіль — 102,3 FM
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Програми

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Анонси Акції Проекти

Файна коляда

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Файна коляда

30-те літо України

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День радіо

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День радіо

«У ніч на святого Миколая»

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FM Галичина підготувала майстер-клас для дітей «У ніч на святого Миколая»

Інтерв'ю

Інтерв’ю

Віктор Винник (МЕРІ)

Павло Табаков

Оксана Муха

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Гості студії
Гості студії

Гра в пас

Щочетверга о 19:00

Щобудня

з 8:00 до 12:00

та з 14:00 до 18:00

 

Щовівторка

20:00

 

 

 

 

 

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Ми щиро радіємо, коли отримуємо листи від Вас 🙂
І швидко відповідаємо

м. Львів, пл. Соборна 12/5

galychynatrk@gmail.com

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Телефон: 0 800 336 946

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ЗАВІТАЙТЕ ДО НАС

м.Львів, площа Соборна 12/5

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Львівська область: Львів — 89,7 FM Борислав — 102,9 FM Броди — 107,5 FM Новий Розділ — 107,6 FM Радехів — 103,6 FM Славське — 102,6 FM Старий Самбір — 102,7 FM Стрий — 107,9 FM Турка — 105,9 FM Червоноград — 103,0 FM
Волинська область: Луцьк — 89,8 FM Шацьк — 106,7 FM
Рівненська область: Рівне — 89,5 FM
Тернопільська область: Тернопіль — 102,3 FM
Донецька область: Бахмут — 90,2 FM Волноваха — 96,5 FM
Луганська область: Лисичанськ — 88,6 FM Новоайдар — 102,5 FM Сватове — 105,5 FM Старобільськ — 107,6 FM Широкий — 106,5 FM